Кабмин уволил Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры

Кабинет министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков в фейсбуке.

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«Сегодня решением Кабинета Министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры», — написал он.

По словам Кубракова, сотрудники НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

«Его задержали при получении неправомерной выгоды в размере 400 тыс. долл. США. Эти средства он получил при содействии в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года», — написал министр.

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«Я дал поручение команде Министерства приступить к проверке всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи», — подытожил Кубраков.

Напомним

21 января 2023 НАБУ разоблачили заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и других членов организованной преступной группы на получении 400 тыс. долларов США неправомерной выгоды за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники.

Предварительная правовая квалификация действий задержанного — ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 У К Украины.

В настоящее время лица задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос сообщения о подозрении и, соответственно, избрании меры пресечения.

Предыстория

Летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения в зимний период светом, теплом и водоснабжением. Однако в рамках следствия выяснилось, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств. Так, находясь в сговоре с другими лицами, чиновники обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости с предопределенными субъектами предпринимательской деятельности.

В то же время предприниматели должны были передать должностным лицам за «победу» в тендерах 280 млн грн, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг.

В ходе обысков в офисе предпринимателей было обнаружено и изъято 920 тыс. грн и 38,7 тыс. дол. США.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все лица, причастные к совершению этого преступления.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин