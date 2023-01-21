После прихода Маска Twitter покинули 80% сотрудников — CNBC

После того как Илон Маск купил Twitter штат компании сократился примерно до 1 300 сотрудников, из которых менее 550 инженеров, работающих на полную ставку. Об этом сообщает CNBC.

Фото: fraza.com

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Подробности

Согласно внутренним документам компании, до прихода Маска в компании работало около 7,5 тысячи человек. В настоящее время их количество сократилось до 1,3 тысячи, из которых еще 75 находятся в отпуске.

Также около 1,4 тысячи отстраненных сотрудников Twitter, которые все еще получают зарплату, но больше не будут выполнять свои прежние обязанности в социальной сети.

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По словам уволившегося из компании инженера, потеря работников и сокращение штата усложнит надежную поддержку сервиса и создание новых функций. Он пояснил, что кодовая база компании огромна, и требует знания различных платформ и языков программирования для поддержки различных частей Twitter — например, рекламных сервисов и основной хроники.

Маск также привлекал в Twitter около 130 человек из других своих бизнесов, включая Tesla, SpaceX и The Boring Company.

Источник: МинФин