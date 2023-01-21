«Налог на Google»: Госбюджет получил 4,3 миллиарда
Международные компании перечислили в госбюджет «налога на Google» 4,3 млрд грн, который платят украинские пользователи платных услуг в Интернете. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Фото: slovoidilo.ua
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Гетманцев отметил, что это составляет 1,4% от общего сбора НДС за 2022 год.
По состоянию на 1 января 2023 года зарегистрировано 84 плательщика-резидента НДС.
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Напомним
Закон о «налоге на Google» полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.
Ранее Гетманцев отмечал, что такие гиганты, как Facebook, Viber и другие, не платят НДС. По подсчетам, государственный бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд грн.
Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин