«Налог на Google»: Госбюджет получил 4,3 миллиарда

Международные компании перечислили в госбюджет «налога на Google» 4,3 млрд грн, который платят украинские пользователи платных услуг в Интернете. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Фото: slovoidilo.ua

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Гетманцев отметил, что это составляет 1,4% от общего сбора НДС за 2022 год.

По состоянию на 1 января 2023 года зарегистрировано 84 плательщика-резидента НДС.

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Напомним

Закон о «налоге на Google» полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

Ранее Гетманцев отмечал, что такие гиганты, как Facebook, Viber и другие, не платят НДС. По подсчетам, государственный бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд грн.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин