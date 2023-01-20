Мошенники украли $52 тысячи и скрылись через запасной выход. В Киеве разоблачили фиктивный обменник
В Дарницком районе Киева мошенники обустроили фиктивный пункт обмена валют. Ничего не подозревая, киевлянин передал кассиру $52 000 для обмена, однако получив деньги «работник» скрылся через запасной выход. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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Подробности
Используя поддельный паспорт, злоумышленники арендовали нежилое помещение, обустроенное необходимой техникой под фиктивный пункт обмена валют.
Далее они разместили в Интернете объявление о возможности обмена крупной суммы иностранной валюты по пониженному курсу, после чего стали ждать «клиента».
На выгодное предложение откликнулся местный житель, пришедший обменять $52 тысячи. Как только мужчина отдал так называемому кассиру деньги, тот сбежал вместе с сообщником, который ждал его на улице.
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Преступников задержали
Одного из фигурантов стражи порядка разыскали и задержали в городе Запорожье, другого — в Одессе. Пока они проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.
Следователи по процессуальному согласованию Киевской городской прокуратуры сообщили им о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.
Уроженцам Запорожской области, 1996 и 1993 годов рождения, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Источник: МинФин