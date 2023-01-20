Финансы

Курс валют на 20 января: Доллар на наличном рынке подешевел, евро — подорожал

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд agoОбновлено: 20 января, 2023
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В пятницу, 20 января, курс доллара на наличном рынке в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 10 копеек. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

Фото: pixabay.com

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В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 2 копейки. Курс евро прибавил 2 копейки в покупке, а в продаже снизился на 6 копеек.

На наличном рынке курс гривны по отношению к доллару составляет 40,07−40,55 грн. Евро покупают за 42,65 грн, а продают за 43,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,35−40,50, евро — 43,11−43,19 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,5686−36,9343 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,6403−40,0367 грн/евро.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда agoОбновлено: 20 января, 2023
0 1 минута чтения
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