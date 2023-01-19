Укрэнерго: Все области получили лимиты. Дефицит электроэнергии значителен
Потребление электроэнергии 19 января прогнозируется несколько меньше, чем в среду, из-за теплой погоды. Но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, до всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Об этом заявили в Укрэнерго.
Фото: ukrinform.ua
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В госкомпании подчеркивают, что потребление электроэнергии в четверг прогнозируется несколько меньше, чем в среду, из-за теплой погоды. Но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно в вечерний пик, когда генерация может покрыть только потребление ¾.
Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки.
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В Укрэнерго отметили, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- Энергетика
Источник: МинФин