Укрэнерго: Все области получили лимиты. Дефицит электроэнергии значителен

Потребление электроэнергии 19 января прогнозируется несколько меньше, чем в среду, из-за теплой погоды. Но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, до всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Об этом заявили в Укрэнерго.

Фото: ukrinform.ua

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В госкомпании подчеркивают, что потребление электроэнергии в четверг прогнозируется несколько меньше, чем в среду, из-за теплой погоды. Но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно в вечерний пик, когда генерация может покрыть только потребление ¾.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки.

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В Укрэнерго отметили, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Энергетика

Источник: МинФин