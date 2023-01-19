Twitter сравнила цену подписки Blue в приложениях на Android и iOS

Подписка на Twitter Blue для Android будет стоить $11 в месяц — так же как и для пользователей iOS. В то же время веб-пользователям компания предлагает более дешевый годовой план. Об этом сообщает Reuters.

Фото: pixabay.com

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Синяя галочка, ранее бывшая бесплатной для подтвержденных учетных записей политиков, известных личностей, журналистов и других публичных деятелей, теперь будет доступна всем, кто готов заплатить.

Пользователи Android смогут приобрести месячную подписку на Twitter Blue за $11 по той же цене, что и пользователи iOS.

Более высокие цены для пользователей Android, вероятно, компенсируют комиссии, взимаемые Google Play, отмечает агентство.

Twitter при этом сохраняет возможность для обеих категорий пользователей сэкономить те же $3 в месяц, произведя оплату за подписку через внешний сайт, а не магазин приложений Apple или Google.

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Можно также оплатить годовую подписку стоимостью $84 через сайт и немного сэкономив в ежемесячном выражении. Подобные предложения действуют в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Ранее в декабре Маск заявил, что пользователи Twitter Blue будут видеть вдвое меньше рекламы, а платформа предложит более высокий уровень без рекламы до следующего года.

Напомним

«Минфин» писал о том, что Twitter 6 января сократил часть персонала, отвечающего за модерацию контента по всему миру, а также за борьбу с высказываниями ненависти и притязаниями в социальной сети.

Источник: МинФин