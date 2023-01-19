Курс валют на 19 января: Доллар на наличном рынке дешевеет, евро — дорожает

В четверг, 19 января, курс доллара на наличном рынке подешевел на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

Фото: depositphotos

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В обменниках доллар подешевел на 2 копейки в покупке и продаже. Курс евро прибавил 4 копейки в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке курс гривны по отношению к доллару составляет 40,05−40,55 грн. Евро покупают за 42,60 грн, а продают за 43,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,35−40,48, евро — 43,09−43,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,5686−36,9343 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,51−39,91 грн/евро.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Доллар

Евро

Валюта

Источник: МинФин