Нафтогаз договорился о резервировании дополнительных объемов газа на отопительный сезон

Нефтегаз во время Всемирного экономического форума в Давосе договорился о финансировании и резервировании дополнительных объемов природного газа на текущий отопительный сезон. Об этом в Facebook сообщил глава правления компании Алексей Чернышов.

Фото: mil.in.ua

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«Великолепные новости из Давоса — газа хватит! Договорились о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона. Во время Всемирного экономического форума World Economic Forum прошел конструктивные встречи с международными учреждениями и ведущими энергетическими компаниями», — написал Чернышов.

Так, по его словам, в ходе форума были проведены ряд встреч с международными учреждениями и ведущими энергетическими компаниями.

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Так, например, с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа.

С западными партнерами — ЕБРР, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией — Нафтогаз договорился о финансировании закупки, а с ведущими нефтегазовыми компаниями — о резервировании необходимых объемов.

Источник: МинФин