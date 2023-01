Евросоюз не успевает согласовать 10-й пакет санкций против РФ на саммит Украина-ЕС — СМИ

Европейский союз вряд ли успеет согласовать детали десятого пакета санкций против России и Беларуси до саммита Украина-ЕС, который запланирован на 3 февраля. Об этом заявил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк в Twitter.

«Сомневаюсь, что 10-й пакет санкций ЕС против России, на этот раз вместе со значительным компонентом в отношении Беларуси, будет готов к утверждению до или во время саммита ЕС-Украина 3 февраля. Более вероятно, что это произойдет позже в феврале», — написал он.

Ранее польские СМИ писали, что в Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом санкций и надеются принять его на саммит Украина-ЕС в Киеве. Также были мнения, что новый пакет санкций будет утвержден на годовщину полномасштабного нападения России на Украину — 24 февраля.

Из неофициальных комментариев известно, что обсуждаются дополнительные ограничения против российских пропагандистских ресурсов и новые отключения банков РФ от SWIFT, а также синхронизация санкций в отношении Беларуси с секторальными санкциями, которые уже введены против РФ. Польша и Литва призывают ЕС к санкциям против атомного сектора России.

