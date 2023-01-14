За неделю цены на автогаз на АЗС упали почти на гривну

Средняя цена на сжиженный газ за неделю с 7 по 13 января в сетях автозаправочных станций снизилась на 93 копейки — до 28,4 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95», сообщает отраслевое издание enkorr.

Фото: autocentre.ua

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Так, на АЗС ОККО и WOG автогаз подешевел на 1,27 и 1,35 грн, до 28,72 и 28,63 грн/л соответственно.

В сети «Укрнафты» цена на продукт снизилась на 55 копеек, до 27,95 грн/л. На станциях «Авиас», KLO, Amic и Chipo ценники установлены на уровне 27,93 грн/л (-68 копеек), 27,89 грн/л (-88 копеек), 27,69 грн/л (-01,3 грн/л) и 27,37 грн/л (-1,17 грн) соответственно.

Меньше всего — 2 копейки на литре горючего — потерял автогаз на заправках сети U.GO, где он стоит самая дорогая — 29,34 грн/л. Больше всего он подешевел — на 1,71 грн — на АЗС UPG, до 27,26 грн/л.

Дешевле всего автогаз можно купить на станциях «Авантаж 7», за 25,65 грн/л, где он за неделю потерял 1 грн.

Изменение розничных цен на АЗС с 6 по 13 января, грн/л

Источник: МинФин