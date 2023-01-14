В Раду внесли законопроекты об отмене налогов на ввоз беспилотников и тепловизоров

В парламент внесли законопроекты № 8360 и № 8361 о содействии ввозу и освобождению от НДС и пошлины: коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

Фото: vinrda.gov.ua

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По словам Железняка, народные депутаты будут просить рассмотреть соответствующие изменения по максимально быстрой процедуре.

Пока тексты проектов на сайте Верховной Рады отсутствуют.

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что Рада одобрила законопроекты относительно налоговых и таможенных льгот для промышленности.

Источник: МинФин