Tesla впервые возглавила рейтинг люксовых автобрендов в США
Tesla впервые в своей истории стала маркой № 1 на автомобильном рынке США в классе люкс. Об этом сообщает Укравтопром в Telegram.
Фото: pixabay.com
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Кроме того, впервые за последние 25 лет лидером продаж таких машин в США стала американская, а не европейская компания. Традиционно первое место в этом сегменте занимали германские бренды.
По экспертным оценкам Automotive News, компания Илона Маска продала в 2022 году в США более 491 тыс. люксовых авто, значительно опередив ближайшего конкурента — BMW, продажи которого составили почти 332,4 тыс. ед.
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ТОП-5 люксовых автомобильных брендов на рынке США в 2022 году
Источник: МинФин