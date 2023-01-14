Финансы

Tesla впервые возглавила рейтинг люксовых автобрендов в США

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 14 января, 2023
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Tesla впервые в своей истории стала маркой № 1 на автомобильном рынке США в классе люкс. Об этом сообщает Укравтопром в Telegram.

Фото: pixabay.com

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Кроме того, впервые за последние 25 лет лидером продаж таких машин в США стала американская, а не европейская компания. Традиционно первое место в этом сегменте занимали германские бренды.

По экспертным оценкам Automotive News, компания Илона Маска продала в 2022 году в США более 491 тыс. люксовых авто, значительно опередив ближайшего конкурента — BMW, продажи которого составили почти 332,4 тыс. ед.

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ТОП-5 люксовых автомобильных брендов на рынке США в 2022 году

  • Tesla — 491 000 шт.
  • BMW — 332 388 шт.
  • Mercedes-Benz — 286 764 шт.
  • Lexus — 258 704 шт.
  • Audi — 186 875 шт.

    Источник: МинФин

    Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 14 января, 2023
    0 1 минута чтения
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    Admin

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