Расширение завода Tesla в Китае под вопросом из-за беспокойства властей касательно Starlink — Bloomberg

Расширение завода Tesla в Шанхае было отложено из-за беспокойства китайских властей относительно большого присутствия компании на рынке и ее возможной связью с другой компанией Маска SpaceX, занимающейся спутниками Starlink. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Так называемая третья фаза расширения завода Tesla, которую первоначально планировалось начать в середине года, позволила бы удвоить мощность завода примерно до 2 млн автомобилей в год, рассказали собеседники агентства на условиях анонимности.

По словам одного из собеседников, некоторые представители центрального правительства выразили обеспокоенность тем, что американская компания, связанная с инициативой Илона Маска спутникового интернета Starlink, имеет столь большое присутствие в крупнейшей экономике Азии.

Хотя автомобили Tesla не оснащены оборудованием Starlink, Пекин все больше озабочен сохранностью данных и социальной стабильностью.

Маск является главным исполнительным директором как Tesla, так и Space Exploration Technologies Corp., начавшей запуск спутников Starlink в 2019 году.

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«Задержка совпадает с растущим возмущением общественности по отношению к американскому производителю электромобилей в то время, когда напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином находится на высоком уровне.

Разгневанные владельцы Tesla заполонили автосалоны в Китае на выходных, чтобы пожаловаться на то, что они пропустили очередной раунд понижения цен. Автомобили Tesla также были запрещены в китайских военных комплексах в начале 2021 года из-за опасений, что встроенные в автомобили камеры собирают конфиденциальные данные», — пишет издание.

Первая и вторая фазы строительства и расширения завода Tesla в Шанхае уже завершены. Завод, открытый в 2019 году, теперь способен производить 1 миллион автомобилей Tesla Model 3 и спортивных внедорожников Model Y ежегодно после модернизации в 2022 году.

Будущее третьей фазы все еще может измениться в ожидании дальнейших указаний от высших должностных лиц центрального правительства Китая, сказал один из источников. По словам собеседников, Tesla пользуется поддержкой местных чиновников Шанхая.

Источник: МинФин