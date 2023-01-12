Финансы

Какие гибридные авто украинцы покупали в 2022 году

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 12 января, 2023
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В 2022 году украинцы купили 11,1 тысяч гибридных автомобилей. Это на 40% меньше, чем в прошлом. Об этом сообщили в Укравтопроме.

Фото: toyota

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Спрос на гибриды

В основном, в 2022 году украинцы покупали гибридные авто. Приблизительно 5 тысяч гибридов были новыми. Остальные 6,1 тысячи авто приобрели на вторичном рынке.

Доля гибридов на рынке новых легковых автомобилей в Украине составила 13%. За 2022 год только 1,6% составили импортируемые автомобили с пробегом.

Читайте: За год спрос на электромобили вырос в полтора раза — Укравтопром

Самые популярные новые гибриды в 2022 году:

  • Toyota RAV4 Hybrid — 1132 авто
  • Mercedes-Benz GLE — 426 авто
  • Toyota Highlander Hybrid — 393 авто

Самые популярные гибридные автомобили с пробегом в 2022 году:

  • Toyota Prius — 750 авто
  • Ford Fusion — 641 авто
  • Ford C-Max Hybrid — 416 авто.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 12 января, 2023
0 1 минута чтения
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