Какие гибридные авто украинцы покупали в 2022 году

В 2022 году украинцы купили 11,1 тысяч гибридных автомобилей. Это на 40% меньше, чем в прошлом. Об этом сообщили в Укравтопроме.

Фото: toyota

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Спрос на гибриды

В основном, в 2022 году украинцы покупали гибридные авто. Приблизительно 5 тысяч гибридов были новыми. Остальные 6,1 тысячи авто приобрели на вторичном рынке.

Доля гибридов на рынке новых легковых автомобилей в Украине составила 13%. За 2022 год только 1,6% составили импортируемые автомобили с пробегом.

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Самые популярные новые гибриды в 2022 году:

Toyota RAV4 Hybrid — 1132 авто

Mercedes-Benz GLE — 426 авто

Toyota Highlander Hybrid — 393 авто

Самые популярные гибридные автомобили с пробегом в 2022 году:

Toyota Prius — 750 авто

Ford Fusion — 641 авто

Ford C-Max Hybrid — 416 авто.

Источник: МинФин