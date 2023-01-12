Финансы
Какие гибридные авто украинцы покупали в 2022 году
В 2022 году украинцы купили 11,1 тысяч гибридных автомобилей. Это на 40% меньше, чем в прошлом. Об этом сообщили в Укравтопроме.
Фото: toyota
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Спрос на гибриды
В основном, в 2022 году украинцы покупали гибридные авто. Приблизительно 5 тысяч гибридов были новыми. Остальные 6,1 тысячи авто приобрели на вторичном рынке.
Доля гибридов на рынке новых легковых автомобилей в Украине составила 13%. За 2022 год только 1,6% составили импортируемые автомобили с пробегом.
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Самые популярные новые гибриды в 2022 году:
- Toyota RAV4 Hybrid — 1132 авто
- Mercedes-Benz GLE — 426 авто
- Toyota Highlander Hybrid — 393 авто
Самые популярные гибридные автомобили с пробегом в 2022 году:
- Toyota Prius — 750 авто
- Ford Fusion — 641 авто
- Ford C-Max Hybrid — 416 авто.
Источник: МинФин