Binance столкнулась с массовым оттоком активов — Forbes

Одна из самых крупных криптовалютных бирж Binance столкнулась со значительным оттоком активов. За последние два месяца она потеряла около $12 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Фото: incrypted.com

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Подробности

По данным компании Defillama, занимающейся криптографическими данными, в пятницу клиенты Binance сняли $360 млн.

13 декабря аналитики Nansen сообщили, что Binance потеряла активы на $3 млрд за предыдущую неделю, что на тот момент составляло 4% от общей суммы криптобиржи.

При этом расследование Forbes показало, что на самом деле Binance потеряла 15% своих активов после публикации в Твиттере главы криптобиржи Чанпэна Чжао в тот же день, когда он преуменьшил вывод средств из отчета Nansen. Тем не менее почти четверть активов Binance покинули биржу менее чем за два месяца», — говорится в статье.

Forbes обратился к Binance за комментариями к этой истории, но не получил ответа к моменту публикации.

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Недостаток доверия инвесторов лучше всего проявляется в показателях Binance Coin (BNB) и Binance USD (BUSD), двух токенов, носящих название биржи.

BNB потерял 29% своей стоимости за последние два месяца, и, по оценкам Forbes, у Binance осталось около 29 млн токенов, что на 51% меньше, чем было заявлено биржей 10 ноября. Между тем количество стейблкоинов BUSD в криптобирже упало на 40%.

Кроме того, инвесторы в такие известные токены, как matic, ape и gala, сократили свои активы на бирже на 40−50%.

Издание также обратило внимание на расхождения в оценках баланса кошельков платформы разными аналитическими фирмами. Оно привело данные о резервах Binance на 10 ноября, согласно которым биржа удерживала 58 млн BNB (примерно $17 млрд по курсу на тот момент).

По состоянию на 4 января CoinMarketCap (CMC) оценивал удерживаемые биржей BNB в 57 млн. Издание усомнилось в «достоверности» данных о количестве токенов, приведя цифры других аналитических компаний:

Nansen — 22 млн BNB;

DefiLlama — 40 млн BNB;

Arkham — 24 млн BNB.

Исходя из собственного анализа данных Etherscan, Forbes выявил 16 млн BNB. Журналисты также указали на расхождения в активах Binance в биткоине в диапазоне от $4,8 млрд (CMC, данные от 4 января) до $9,6 млрд (CER.LIVE).

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«Таким образом, количество удерживаемых монет резко варьировалось от 287 000 BTC до 577 000 BTC. Вероятно, это связано с ошибочными запросами со стороны некоторых аналитических компаний, которые не выполняют поиск по всем кошелькам Binance. Однако проницательные наблюдатели могут задаться вопросом, как CER.LIVE определил активы в BTC на сумму $9,6 млрд в кошельках Binance, что более чем в два раза превышает сумму, указанную Glassnode и CoinMarketCap», — говорится в статье.

Издание пришло к выводу, что Binance переживает «мягкий банк-ран» (ситуация, при которой клиенты начинают одновременно закрыть свои депозиты), который может усилиться.

Криптовалюта

Источник: МинФин