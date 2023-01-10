Bloomberg назвал главные риски для акций крупнейших технологических компаний
В 2023 году основным риском для акций технологических компаний США станет падение прибыли. Завышенная цена самих акций также ставит под угрозу возможность их возобновления. Об этом пишет Bloomberg.
Фото: depositphotos
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Бумаги многих компаний по-прежнему стоят значительно дороже своих средних значений. В то же время перспективы прибыли ослабевают, поскольку экономика идет к рецессии из-за усиления денежно-кредитной политики ФРС.
По данным Bloomberg Intelligence, Уолл-стрит ожидает, что доходы компаний из технологического сектора в этом году упадут на 2,2%, тогда как доходы компаний из S&P 500, напротив, возрастут на 2%.
За последние несколько месяцев консенсус-прогноз по технологическому сектору резко ухудшился. Еще в конце сентября предполагалось, что в 2023 году доходы вырастут на 4,7%. Теперь ожидается, что аналитики и дальше будут снижать свои оценки. В таком случае акции будут стоить еще дороже, что в перспективе может привести к их распродаже.
Также существуют риски для ключевых направлений бизнеса крупнейших представителей IT-сектора. Для Apple это сложности в поставках iPhone, для Amazon и Microsoft — снижение спроса на облачные решения. В то же время, ухудшение ситуации на рынке онлайн-рекламы может ударить по Alphabet и Meta.
На Уолл-стрит с осторожностью смотрят не только на технологический сектор, но и на американский рынок акций в целом.
По прогнозам Morgan Stanley, S&P 500 может упасть примерно на 20% от текущих значений и достичь отметки 3000 пунктов. Причиной этого называют завышенные ожидания корпоративных доходов и слишком высокую стоимость акций.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- Акции (ценные бумаги)
Источник: МинФин