На временно оккупированных территориях Луганщины оккупанты изымают из обращения гривну

На временно оккупированных территориях Луганской области российские войска проводят рейды для изъятия из оборота гривны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военной администрации.

Фото: tribun.com.ua

0

►Читайте: «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах на предмет выявления фактов гривневых расчетов с населением. Захватчики требуют устанавливать ценники только в рублях, что привело к переходу населения на безналичную оплату», — говорится в сообщении.

Отмечается, что враг изымает терминалы и угрожает штрафными санкциями. В то же время обращение гривны не прекращается.

Читайте: В Энергодаре оккупанты вывели из обращения гривну

«Нововведений придерживаются только супермаркеты. На рынках и в маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в частности, на банковскую карту», — добавили в ОВА.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Гривна

Источник: МинФин