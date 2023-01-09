Финансы

На временно оккупированных территориях Луганщины оккупанты изымают из обращения гривну

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 9 января, 2023
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На временно оккупированных территориях Луганской области российские войска проводят рейды для изъятия из оборота гривны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военной администрации.

Фото: tribun.com.ua

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«Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах на предмет выявления фактов гривневых расчетов с населением. Захватчики требуют устанавливать ценники только в рублях, что привело к переходу населения на безналичную оплату», — говорится в сообщении.

Отмечается, что враг изымает терминалы и угрожает штрафными санкциями. В то же время обращение гривны не прекращается.

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«Нововведений придерживаются только супермаркеты. На рынках и в маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в частности, на банковскую карту», — добавили в ОВА.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции

  • Гривна

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 9 января, 2023
0 1 минута чтения
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