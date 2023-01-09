На временно оккупированных территориях Луганщины оккупанты изымают из обращения гривну
На временно оккупированных территориях Луганской области российские войска проводят рейды для изъятия из оборота гривны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военной администрации.
Фото: tribun.com.ua
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«Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах на предмет выявления фактов гривневых расчетов с населением. Захватчики требуют устанавливать ценники только в рублях, что привело к переходу населения на безналичную оплату», — говорится в сообщении.
Отмечается, что враг изымает терминалы и угрожает штрафными санкциями. В то же время обращение гривны не прекращается.
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«Нововведений придерживаются только супермаркеты. На рынках и в маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в частности, на банковскую карту», — добавили в ОВА.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- Гривна
Источник: МинФин