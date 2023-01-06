В 2022 году бизнес уплатил налогов на 80 миллиардов гривен больше, чем в 2021 году

В 2022 году бизнес уплатил на 80 млрд грн больше налогов, чем в мирном 2021 году. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Фото: depositphotos

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По словам Шмыгаля, 2023 должен стать годом победы Украины и годом начала восстановления экономики.

«Подводя итоги 2022 года, хочу поблагодарить украинский бизнес, который уплатил на 80 млрд грн больше налогов, чем в мирный 2021 год. Ваша стойкость, патриотизм, адаптивность и социальная ответственность позволили удержать экономику Украины на плаву», — отметил премьер-министр.

Помощь бизнесу

Как подчеркнул Шмыгаль, Правительство со своей стороны и дальше будет помогать частному сектору. Будут продолжены программы льготного кредитования, в том числе для возобновления бизнеса. Программа грантов еРабота также будет продлена. Регуляторные и фискальные стимулы в рамках Дия City, индустриальных парков и инвестирования так же будут продолжаться.

Ключевой задачей, по словам главы Правительства, остается продолжение экономического безвиза с ЕС, благодаря которому были сняты все пошлины и квоты на экспортируемую в Европу украинскую продукцию.

Логистика и новые маршруты для экспорта также будут среди приоритетов.

Источник: МинФин