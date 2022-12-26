Дефицит мощности в энергосистеме все еще существенен. В Киеве и 5 областях — аварийные отключения

На 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным. Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Киеве и 5 областях. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Фото: pixabay.com

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Отмечается, что также имеются ограничения в системе передачи электроэнергии в результате значительных повреждений магистральных сетей массированными атаками россиян. В связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления.

Аварийные отключения

Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в:

Днепропетровской,

Запорожский,

Харьковской,

Львовской,

Киевской областях

в г. Киеве.

В Укрэнерго отметили, что на объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате уже девяти массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы. Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени.

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«Мы понимаем намерения врага и риски повторных атак на электросети и электростанции. Мы готовы к любым сценариям и в любых условиях возобновлять работу энергосистемы», — говорится в сообщении.

Источник: МинФин