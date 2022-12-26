Финансы

Дефицит мощности в энергосистеме все еще существенен. В Киеве и 5 областях — аварийные отключения

Photo of Admin Admin Send an email 5 дней agoОбновлено: 26 декабря, 2022
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На 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным. Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Киеве и 5 областях. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Фото: pixabay.com

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Отмечается, что также имеются ограничения в системе передачи электроэнергии в результате значительных повреждений магистральных сетей массированными атаками россиян. В связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления.

Аварийные отключения

Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в:

  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Харьковской,
  • Львовской,
  • Киевской областях
  • в г. Киеве.

В Укрэнерго отметили, что на объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате уже девяти массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы. Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени.

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«Мы понимаем намерения врага и риски повторных атак на электросети и электростанции. Мы готовы к любым сценариям и в любых условиях возобновлять работу энергосистемы», — говорится в сообщении.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 5 дней agoОбновлено: 26 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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