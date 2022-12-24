В 2023 году ВПЛ продолжат автоматически получать помощь на проживание — Верещук

В следующем году внутренне перемещенные лица (ВПЛ) продолжат автоматически получать помощь от государства. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Фото: dengi.informator.ua

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«С 1 января 2023 года автоматическое начисление пособия на проживание внутри перемещенным лицам будет продлено», — сказала Верещук.

По ее словам, для получения помощи внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние. Поскольку помощь на проживание не зависит от полученного дохода и бессрочна.

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В соответствии с Порядком предоставления помощи на проживание ВПЛ упомянутые выплаты — это отдельный вид пособия, который назначается с месяца обращения без конечной даты его прекращения. Поэтому помощь должна и дальше выплачиваться всем внутренним переселенцам, без исключения.

Источник: МинФин