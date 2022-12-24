Объем строительных работ за первое полугодие упал в два раза — Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в январе-июне 2022 года сократился в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 — до 36 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: pixabay.com

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Так, в июне 2022 года объем строительных работ составил всего 22,2% от показателя июня 2021 года. При этом в июне к маю текущего года показатель вырос на 18,5%.

В первом полугодии 2022 года по январь-июнь 2021 года сокращение объемов строительных работ наблюдалось во всех сегментах строительства.

Так, объем строительных работ в жилищном строительстве сократился в 2,1 раза — до 7,6 млрд грн (37,3%), в нежилом — вдвое, до 9,9 млрд грн (39,5%), в сегменте инженерных сооружений — в 2,2 раза, до 18,3 млрд грн (36,6%).

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Доля нового строительства к общему объему выполненных строительных работ составила 43,8%, ремонту — 27,4%, реконструкции и техническому перевооружению — 28,8%.

Госстат отмечает, что публикация данных была отложена из-за военного положения. Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Источник: МинФин