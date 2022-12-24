Кабмин изменил порядок блокирования налоговых накладных после протестов бизнеса

Кабинет министров на заседании в пятницу, 23 декабря, внес изменения в Порядок приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.

Фото: pixabay.com

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Подробности

В частности, внесенными изменениями расширены признаки безусловной регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Реестре.

«Установлено, что в случае исключения налогоплательщика из перечня плательщиков, отвечающих критериям рискованности налогоплательщика, на основании решения комиссии регионального уровня или решения суда автоматически исключают из перечня рисковых его контрагентов с учетом установленных условий», — уточнил Мельничук.

Кроме того, введена разовая автоматическая регистрация налоговых накладных/расчетов корректировки, остановленных в период с 14 октября 2022 г. до даты вступления в силу соответствующих изменений, если в таких налоговых накладных/расчетах корректировки указаны операции с кодами товаров согласно УКТ ВЭД и/или кодами услуг согласно Государственному классификатору продукции и услуг, отраженные в таблицах данных налогоплательщика, по которым принято решение об учете.

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Напомним

В конце ноября после многочисленных жалоб бизнеса Министерство финансов анонсировало изменения в Порядок остановки регистрации налоговых накладных, которые должны упростить возврат НДС экспортерам.

Среди прочего, предложенными изменениями предусмотрена обязанность налоговых органов указывать подробную информацию, согласно которой установлено соответствие налогоплательщика критериям рискованности.

Кроме того, вводится справочник кодов налоговой информации, которая является основанием для принятия решения о соответствии плательщика налога критериям рискованности.

Предложенные изменения также предусматривают смягчение критериев риска осуществления операций, а именно:

дополнение коэффициента наценки 1,5 в формулу определения остатка товара, внутри которого можно регистрировать расчет корректировки на уменьшение суммы налоговых обязательств;

не будет считаться рисковой операция, по которой составлен расчет корректировки по операциям по поставке электрической энергии, природного газа, тепловой энергии.

Источник: МинФин