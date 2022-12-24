Фонд поддержки энергетики Украины уже собрал 155 миллионов евро

Фонд поддержки энергетики Украины, созданный при Секретариате Энергетического сообщества, уже собрал 155 млн евро, и продолжает наполняться. Об этом сообщил заместитель министра энергетики по европейской интеграции Ярослав Демченков во время выступления на годовом итоговом заседании Президиума Торгово-промышленной палаты Украины.

Фото: mev.gov.ua

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Закупки оборудования и оборудования

По его словам, уже осуществляются закупки оборудования и оборудования для энергокомпаний Украины, в соответствии с их потребностями и списками, утвержденными Министерством энергетики Украины.

В настоящее время единственной закупочной организацией в рамках Фонда является проект по энергетической безопасности Агентства США по международному развитию (USAID).

«Мы приглашаем украинские компании, являющиеся производителями или поставщиками энергетического оборудования, приобщаться к участию в закупках, предоставлять информацию о потенциале компании, чтобы закупочная организация могла приобрести оборудование как можно скорее. Это упростит проведение закупок и поиск поставщиков», — сказал Демченков.

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Он также добавил, что украинские компании будут иметь приоритет в тендерах при конкурентном сочетании цены, качества и сроков поставки оборудования.

«Но учитывая ситуацию на рынке, участие иностранных компаний также очень важно для поставки оборудования, которое не производится в Украине», — отметил замминистра.

Зарегистрировать компанию можно по специальной форме на сайте энергетического сообщества.

Источник: МинФин