Нидерланды в следующем году предоставят Украине помощь на 2,5 миллиарда евро
В 2023 году Нидерланды выделят 2,5 млрд евро для помощи Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте по результатам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зленским.
Фото: pixabay.com
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Подробности
«Столько, сколько Россия будет продолжать войну против Украины, Нидерланды будут помогать Украине — военной, гуманитарной и дипломатической поддержкой. Мы закладываем на это 2,5 млрд евро на 2023 год. Украина может полагаться на Нидерланды. Как только подтвердил это в разговоре с президентом Владимиром Зеленским», — подчеркнул он в Twitter.
📞: Как долго, как Россия ведет свою войну на Украину, NL будет осуществлять помощь в Украине. Military, humanitarian and diplomatic. We're allocating €2.5 bn для этого в 2023. Украина может быть переведена в Нидерланды. Мы только что подтвердили это в нашем распоряжении с @ZelenskyyUa . pic.twitter.com/VdzMKCqkWR
— Mark Rutte (@MinPres) December 23, 2022
Куда будут направлены средства
Эти средства пойдут на дальнейшую военную и гуманитарную помощь, помощь с ремонтом инфраструктуры и восстановлением, дипломатическую поддержку и финансирование работы специалистов по расследованию военных преступлений.
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Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны Нидерланды предоставили Украине только военную помощь на сумму около 1 млрд евро.
Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин