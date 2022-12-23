Нидерланды в следующем году предоставят Украине помощь на 2,5 миллиарда евро

В 2023 году Нидерланды выделят 2,5 млрд евро для помощи Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте по результатам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зленским.

Фото: pixabay.com

0

► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

«Столько, сколько Россия будет продолжать войну против Украины, Нидерланды будут помогать Украине — военной, гуманитарной и дипломатической поддержкой. Мы закладываем на это 2,5 млрд евро на 2023 год. Украина может полагаться на Нидерланды. Как только подтвердил это в разговоре с президентом Владимиром Зеленским», — подчеркнул он в Twitter.

📞: Как долго, как Россия ведет свою войну на Украину, NL будет осуществлять помощь в Украине. Military, humanitarian and diplomatic. We're allocating €2.5 bn для этого в 2023. Украина может быть переведена в Нидерланды. Мы только что подтвердили это в нашем распоряжении с @ZelenskyyUa . pic.twitter.com/VdzMKCqkWR

— Mark Rutte (@MinPres) December 23, 2022

Куда будут направлены средства

Эти средства пойдут на дальнейшую военную и гуманитарную помощь, помощь с ремонтом инфраструктуры и восстановлением, дипломатическую поддержку и финансирование работы специалистов по расследованию военных преступлений.

Читайте также: Нидерланды выделят 500 миллионов евро на военное оборудование для Украины

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны Нидерланды предоставили Украине только военную помощь на сумму около 1 млрд евро.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин