НБУ аннулировал лицензии 9 небанковским финучреждениям, 13 — исключил из реестра
Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии девяти небанковским финансовым учреждениям, 13 исключил из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Фото: bank.gov.ua
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Подробности
ЧАО «СК «Альянс» аннулировано лицензии на осуществление страховой деятельности и исключен из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного заявления, руководствуясь особым порядком во время действия военного положения.
Согласно последней поданной ЧАО «СК «Альянс» отчетностью за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 30 сентября 2022 года, объем страховых премий компании составил 80 774,0 тыс. грн, стоимость активов — 1 443 800,00 тыс. грн, страховые резервы — 9 519,0 тыс. грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,3%.
Кроме того, на основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии:
ООО «Фактор Кредо Финанс»;
ООО «Фаст-Финанс»;
ООО «Финстрим»;
ООО «Генезис Финансовой Свободы»;
ООО «ФК «ДК Финанс»;
ООО «ФК «Квадра Куб»;
ООО «ФК «Укрфинсистем».
На основании полученных документов от ООО «Фактор Кредо Финанс»;
ООО «Фаст-Финанс»; ООО «Финстрим», ООО «Генезис Финансовой Свободы», ООО «ФК «ДК Финанс», ООО «ФК «Квадра Куб», ООО «ФК «Укрфинсистем» эти небанковские учреждения исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.
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Также из Государственного реестра финансовых учреждений исключены ООО «ФК «Парадайз Финанс», ООО «ФК «Парус», ООО «ФК «Первоначальный Капитал», ООО «Сокур Инвест», ООО «ФК «Фин2Гоу» в связи с принятием Национальным банком решение об аннулировании (отзыве) у небанковских финансовых учреждений всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Кроме того, на основании собственного заявления в ООО «ФК «Финмар» аннулирована лицензия на предоставление гарантий. Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 19 и 20 декабря 2022 года.
Источник: МинФин