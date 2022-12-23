Главное за неделю: Мониторинговая программа МВФ, прогноз курса валют и защита денег во время войны

Отмена льгот для упрощенцев и остановка печатного станка: что пообещала МВФ Украина

22 декабря Министерство финансов опубликовало текст нового Меморандума Украины с Международным валютным фондом (МВФ) от 8 декабря 2022 года. Меморандум определяет действия властей, необходимые для получения кредита на сумму до $20 млрд. Что пообещала наша страна в обмен на деньги кредитора, расскажет «Минфин».

Сенат США одобрил бюджет: Более $44 миллиардов будет выделено Украине и союзникам

Сенат США утвердил федеральный бюджет на 2023 год в размере $1,7 трлн, в который включены $44 млрд для поддержки Украины и союзников по НАТО.

Конгресс США внес в бюджет поправку о передаче Украине доходов от конфискованных активов РФ

Конгресс США принял поправку в законопроект о финансировании американского правительства, что позволит передавать Украине средства от продажи арестованных активов РФ. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм.

Как защитить свои деньги во время войны и высокой инфляции? Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: Как защитить свои деньги во время войны и высокой инфляции? Прогноз курса доллара и евро на период с 22 по 28 декабря.

Потолок цен на газ в ЕС: станет ли голубое топливо дешевле для Украины

Министры энергетики Евросоюза согласовали максимальную цену на голубое топливо на европейских биржах. Как объясняют эксперты, ценовой потолок не относится непосредственно к России, но может существенно ограничить доходы агрессора. «Минфин» разбирался, как будет работать этот механизм и каковы его последствия.

Инвестиции в золото и серебро: что будет с ценами на драгметаллы в 2023 году

Последние несколько месяцев мировые цены на золото и серебро снова сильно лихорадит. Только за последние 3 месяца «золотые» котировки опускались до $1620 и взлетали до $1815 за унцию, цена серебра за тот же период менялась от $18,40 до $24 за унцию. Как будут вести себя цены на эти благородные металлы в следующем году, расскажет «Минфин».

МВФ ожидает замедление инфляции до 22% и рост ВВП Украины в 2023 году — меморандум

Инфляция в Украине замедлится с текущих 30 до 22% до конца 2023 года. Об этом говорится в тексте меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой мониторинговой программы МВФ для Украины.

НБУ призвал госбанки увеличить заработки частных вкладчиков: что говорят финансисты

По состоянию на 20 декабря Украинский индекс ставок по тремесячным депозитам физлиц в гривне составил 11,31% годовых, на год — 12,74% годовых. Такая доходность уже давно не защищает сбережения от инфляции, которая по итогам года превысит 30%. На это уже обратил внимание Нацбанк. О чем говорил регулятор с подопечными и как это отразится на депозитном рынке, расскажет «Минфин».

Недвижимость и депозиты больше не вариант: куда вложить деньги с прибылью сейчас

Финансовые инструменты, которые годами считались безопасными, в кризисные времена теряют такое свойство. На что стоит обратить внимание инвесторам сегодня, прежде чем решить, куда инвестировать свои средства и что делать со старыми инвестициями, рассказали участники конференции «Жить на проценты».

МВФ принял новую мониторинговую программу для Украины

Исполнительный совет МВФ принял Мониторинговую программу с привлечением совета директоров для Украины, которая будет способствовать стабилизации макроэкономической политики в стране, а также привлечению новой донорской поддержки.

В Украину едут Patriot: смогут ли они остановить новые ракетные обстрелы

Владимир Зеленский начал первый зарубежный визит с момента полномасштабного российского вторжения. Уже известно, что с пустыми руками из США он в Украину не будет возвращаться. Предполагается, что Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи на $2 млрд, в который войдут и ЗРК Patriot. «Минфин» разбирался, почему вокруг этой системы столько разговоров и кто занимается ее производством.

Вся правда о том, как будут списывать кредиты по разбитым домам и авто

У заемщиков, потерявших из-за войны прокредитованного жилья и машины, появился шанс поставить на паузу выплату ипотек и автокредитов, а затем получить за ними списание. «Минфин» вместе с юристами и банкирами изучал, чем именно новый закон сможет помочь владельцам, пострадавшим от боевых действий.

Минфин разместил ОВГЗ более чем на 13 миллиардов

20 декабря Министерство финансов на аукционах по продаже ОВГЗ привлекло в госбюджет 13,64 миллиарда гривен (в эквиваленте).

Пара евро/доллар уходит на рождественские каникулы: сколько будет стоить валюта в наших обменниках

Приближение Нового года все же будет ощущаться во всех сегментах экономической жизни.

ЕС утвердил предельную цену на газ — Reuters

Европейский Союз договорился об ограничении цен на газ, включая российский. Об этом договорились на встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе 19 декабря, пишет Reuters со ссылкой на чешское председательство в Совете Е С.

Как будут работать СЭП и банки в конце года и начале 2023 года

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей Нацбанка и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2022 и в начале 2023 года.

Источник: МинФин