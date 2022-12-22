США выделили Украине дополнительную гуманитарную помощь более чем на $374 миллиона

Правительство США через Агентство по международному развитию (USAID) выделило для Украины более $374 млн. дополнительной гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба USAID.

Фото: pixabay.com

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Подробности

«Президент Джо Байден объявил после встречи с президентом Зеленским, что Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) предоставили более $374 млн дополнительной гуманитарной помощи в ответ на текущие потребности, вызванные войной Путина против Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта жизненно необходимая помощь Украине поступает в решающий момент, поскольку из-за российских атак на гражданскую инфраструктуру люди во многих общинах остались без доступа к безопасному убежищу, пище, чистой воде, санитарии и другим основным услугам в течение зимы.

Финансирование поможет оказать срочно необходимую продовольственную и денежную помощь более 1,5 млн человек, также обеспечит здравоохранение, гуманитарную защиту, безопасную питьевую воду и санитарные услуги, помощь при травмах, ремонт приютов для поддержки более 2,5 млн человек.

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Напомним

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину правительство США предоставило более $1,9 млрд гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине и выезжающих в соседние страны, в том числе более $1,4 млрд гуманитарной помощи через USAID.

Источник: МинФин