Курс валют на 22 декабря: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В четверг, 22 декабря, курс доллара на наличном рынке не изменился в покупке и подорожал на 5 копеек в продаже. Евро подешевело на 20 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.

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В обменниках доллар подорожал на 2 копейки в покупке и на 10 копеек в продаже. Курс евро в покупке вырос на 8 копеек, а в продаже — на 5 копеек.

На наличном рынке гривны к доллару составляют 39,80−40,30 грн. Евро покупают за 41,50 грн., а продают за 42,32 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,22−40,50, евро — 42,20−42,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,5686−36,9343 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,7736−39,1577.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Доллар

Евро

Валюта

Источник: МинФин