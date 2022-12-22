Главное за четверг: Прогноз курса, тарифы на газ и ожидание роста ВВП Украины

Потолок цен на газ в ЕС: станет ли голубое топливо дешевле для Украины

Министры энергетики Евросоюза согласовали максимальную цену на голубое топливо на европейских биржах. Как объясняют эксперты, ценовой потолок не относится непосредственно к России, но может существенно ограничить доходы агрессора. «Минфин» разбирался, как будет работать этот механизм и каковы его последствия.

Глава «Нафтогаза»: Мы не будем повышать тарифы во время войны

О том, когда Украина сможет отказаться от импорта газа и перейдет на рыночные тарифы для населения, Forbes рассказал глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов.

МВФ ожидает замедление инфляции до 22% и рост ВВП Украины в 2023 году — меморандум

Инфляция в Украине замедлится с текущих 30 до 22% до конца 2023 года. Об этом говорится в тексте меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой мониторинговой программы МВФ для Украины

Как защитить свои деньги во время войны и высокой инфляции? Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: Как защитить свои деньги во время войны и высокой инфляции? Прогноз курса доллара и евро на период с 22 по 28 декабря.

Инвестиции в золото и серебро: что будет с ценами на драгметаллы в 2023 году

Последние несколько месяцев мировые цены на золото и серебро снова сильно лихорадит. Только за последние 3 месяца «золотые» котировки опускались до $1620 и взлетали до $1815 за унцию, цена серебра за тот же период менялась от $18,40 до $24 за унцию. Как будут вести себя цены на эти благородные металлы в следующем году, расскажет «Минфин».

Источник: МинФин