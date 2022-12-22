Без новых обстрелов энергосистема стабилизируется к лету — Минэнерго

Если не будет новых обстрелов со стороны РФ, Украина стабилизирует энергетическую систему к лету. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью Forbes.

Фото: pixabay.com

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Ситуация сложная

По словам Министра, ситуация в энергосистеме Украины сложная, но он не назвал точных цифр.

Сложную ситуацию в Киеве Галущенко объяснил тем, что в понедельник, 19 декабря, были очень существенны для Киева повреждения в результате обстрелов.

«Поэтому в Киеве сейчас — самая сложная ситуация. Она понемногу улучшается. Сегодня доступной мощности уже больше, чем вчера», — пояснил он.

По словам министра, Киев не отсоединен от энергосистемы — украинская энергосистема цельная.

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Когда Украина сможет стабилизировать системы

На вопрос, когда Украина сможет стабилизировать системы и прекратить отключение света при условии, что ударов не будет больше, Галущенко ответил, что скорость восстановления связана с обстрелами.

«Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему к лету. У нас есть перечень решений, которые позволят это сделать», — отметил министр.

По его словам, импорт электроэнергии также возможен.

«Мы уже тестировали импорт в небольших объемах. Мы сейчас прорабатываем механизмы, которые позволят существенно увеличить импорт электроэнергии. Сейчас это 600 МВт — день, 700 МВт — ночь. Технически возможность гораздо больше — 1,6−2 ГВт», — добавил он.

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Галущенко отметил, что также среди решений — мобильные электростанции мощностью до 50 МВт. Они помогут питать электростанции, которые «сели на ноль», а также дадут дополнительную мощность системе.

Он добавил, что в Украине есть производители, производящие такие станции.

На вопрос, продолжит Россия бить по энергосистеме после завершения отопительного сезона, Галущенко ответил, что надеется, что наши Вооруженные силы помогут им остановиться.

Источник: МинФин