Укрзализныця назначила на праздники сказочный ретро-поезд. Будет курсировать по столице

На рождественско-новогодние праздники Укрзализныця назначает сказочный ретро-поезд на паровозной тяге. Три уикенда подряд — 24, 25, 31 декабря, 1, 7 и 8 января — по столице будет курсировать празднично-экскурсионный паровоз.

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Что известно

На вокзале вас встретят сказочные помощники святого Николая, а в вагонах воспитанники Киевской детской железной дороги проведут интересную экскурсию по истории Киева.

В составе поезда будет два старинных паровоза 1954 года и пять пассажирских вагонов с местами для сидения, среди которых вагон-буфет.

Отправление поезда в 12.34 с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала. Путешествие будет длиться чуть больше часа.

Билеты уже в продаже на сайте booking.uz.gov.ua (по запросу Киев-Пассажирский — Киев-Сказочный, поезд № 894/893) и в кассах вокзалов.

Стоимость взрослого билета стартует от 138 грн, детского — от 104 грн.

В случае объявления воздушной тревоги до отправки поезда из ст. Киев-Пассажирский рейс откладывается до 14:00. Если отбой воздушной тревоги не будет объявлен до 14:00, пассажирам будет предложено сдать билеты и прийти в другой день.

Источник: МинФин