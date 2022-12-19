Венгрия заморозила российские активы на 870 миллионов евро

По состоянию на конец ноября Венгрия заморозила российские активы на сумму около 350 млрд форинтов (около 870 млн евро). Об этом пишет венгерское издание Nepszava.

Фото: pixabay.com

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Отмечается, что это значительная сумма, даже по сравнению с другими странами Европы, тем более что в ноябрьской отчетности Будапешт сообщил Брюссель об аресте всего 3 тыс. евро.

Интересно, что значительные санкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за средства ЕС с Брюсселем.

Замороженные российские активы в других странах

В Италии заморожено 2,3 млрд евро,

в Германии — 2,2 млрд евро,

в Австрии — почти 1,8 млрд евро,

в Болгарии — 11,3 млн евро,

в Чехии — 10,8 млн евро,

в Словакии — 4,9 млн евро.

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что Евросоюз заморозил российские активы на общую сумму 68 млрд евро, причем большая их часть приходится на Бельгию.

Источник: МинФин