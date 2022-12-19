Финансы

Венгрия заморозила российские активы на 870 миллионов евро

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута agoОбновлено: 19 декабря, 2022
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По состоянию на конец ноября Венгрия заморозила российские активы на сумму около 350 млрд форинтов (около 870 млн евро). Об этом пишет венгерское издание Nepszava.

Фото: pixabay.com

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Отмечается, что это значительная сумма, даже по сравнению с другими странами Европы, тем более что в ноябрьской отчетности Будапешт сообщил Брюссель об аресте всего 3 тыс. евро.

Интересно, что значительные санкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за средства ЕС с Брюсселем.

Замороженные российские активы в других странах

  • В Италии заморожено 2,3 млрд евро,
  • в Германии — 2,2 млрд евро,
  • в Австрии — почти 1,8 млрд евро,
  • в Болгарии — 11,3 млн евро,
  • в Чехии — 10,8 млн евро,
  • в Словакии — 4,9 млн евро.

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что Евросоюз заморозил российские активы на общую сумму 68 млрд евро, причем большая их часть приходится на Бельгию.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута agoОбновлено: 19 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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