«Лыжный экспресс» в Карпаты возвращается

На период праздников Укрзализныця назначила поезд № 745/746 Киев — Славское («Лыжный экспресс»), который доставит пассажиров на горнолыжные курорты Карпат и вернется в Киев еще до начала комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Фото: old.loda.gov.ua

0

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Расписание движения

Поезд будет отправляться из Киева с 30 декабря ежедневно в 5:59 и прибывать в Славское в 13:55. Обратно рейс будет отправляться в 14:10 и прибывать в Киев в 22:07.

Поезд будет проходить через станции Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче, Львов, Стрый и Сколе.

Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.

Источник: МинФин