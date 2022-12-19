Финансы

«Лыжный экспресс» в Карпаты возвращается

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 декабря, 2022
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На период праздников Укрзализныця назначила поезд № 745/746 Киев — Славское («Лыжный экспресс»), который доставит пассажиров на горнолыжные курорты Карпат и вернется в Киев еще до начала комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Фото: old.loda.gov.ua

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Расписание движения

Поезд будет отправляться из Киева с 30 декабря ежедневно в 5:59 и прибывать в Славское в 13:55. Обратно рейс будет отправляться в 14:10 и прибывать в Киев в 22:07.

Поезд будет проходить через станции Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче, Львов, Стрый и Сколе.

Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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