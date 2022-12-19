Bloomberg назвал падение российских акций в 2022 году худшим в мире

Из-за войны РФ в Украине, российские акции подешевели в 2022 году сильнее, чем другие бумаги во всем мире. Об этом написал Bloomberg.

Фото: depositphotos.com

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Падение рынка

Российский фондовый индекс РТС, деноминированный в долларах, упал за год на 34,9%. Bloomberg назвал это худшим результатом в пересчете на национальные валюты среди 92 индексов, которые он отслеживает, и одним из худших — в пересчете на доллары.

Индекс Мосбиржи, рассчитываемый в рублях, упал за 11 с половиной месяцев на 44% — по итогам года это может оказаться самым резким обвалом с 2008 года, отметил Bloomberg.

Уход инвесторов

Из-за санкций против России многие инвесторы ушли с рынка — и это при том, что иностранцам из «недружественных» стран по-прежнему запрещено продавать принадлежащие им в России ценные бумаги, написал Bloomberg.

Средств местных инвесторов не хватило, чтобы уберечь рынок от падения, добавило агентство. Ситуация вряд ли улучшится с учетом того, что на российскую экономику давят санкции, заявил Bloomberg старший валютный аналитик компании InTouch Capital Markets Петр Матис.

Он считает, что опасения глобальной рецессии будут сказываться на доходах России от продажи нефти. Без новых потоков капитала, ограниченных западными санкциями, стоимость российских акций останется сниженной, считает эксперт.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Акции (ценные бумаги)

Источник: МинФин