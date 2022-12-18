Укрэнерго объявило о чрезвычайной ситуации из-за ракетных обстрелов

В пятницу, 16 декабря, в результате массированных ракетных обстрелов со стороны РФ по электроэнергетической инфраструктуре Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны. Об этом заявили в Укрэнерго.

Фото: ua-energy.org

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Режимы системной аварии

В компании объяснили, что это определяет наступление режима системной аварии.

«При этом, согласно Правилам рынка (Раздел 9 пп. 9.1.2), сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 09:00 16.12.2022 года», — говорится в заявлении.

По оценкам военных, на наши энергообъекты летело около 70 ракет. По всей территории Украины действует режим аварийных отключений.

«Учитывая, что это уже 9 волна ракетных ударов по энергетическим объектам, восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения», — отметили в компании.

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По словам министра энергетики Германа Галущенко, ракетная атака РФ привела к повреждению ориентировочно 9 объектов генерации и ограничила производство атомных станций.

«То, что мы уже видим, есть повреждения около девяти объектов генерации. Сейчас мы еще верифицируем повреждения. Соответственно, повреждены подстанции, которые передают э/э, что привело к ограничению производства в первую очередь атомной генерации», — сказал он в эфире телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина.

Источник: МинФин