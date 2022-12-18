Экс-глава криптобиржи FTX не будет оспаривать экстрадицию в США — Reuters

Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид не будет оспаривать экстрадицию в США, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Фото: coindesk.com

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Подробности

По данным издания, в понедельник, 19 декабря, Сэм Бэнкман-Фрид сделает заявление, в котором откажется оспаривать экстрадицию в Соединенные Штаты. Изначально юристы Бэнкмана-Фрида собирались подать ходатайство, чтобы заблокировать процесс.

Обвинения

Ранее «Минфин» писал о том, Сэм Бенкман-Фрид был арестован на Багамских островах. Обвинения против Бенкмана-Фрида включают мошенничество с электронной почтой, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег.

Договор об экстрадиции между Соединенными Штатами и Багамскими Островами позволяет прокурорам США возвращать обвиняемых на американскую землю, если обвинения будут считаться наказуемыми лишением свободы на срок по меньшей мере год в обеих юрисдикциях.

Регуляторы США обвинили основателя криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида в реализации многолетней схемы обмана инвесторов.

По словам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Сэм Бенкман-Фрид обманул инвесторов на $1,8 млрд. Он также скрывал риски и связь FTX со своей торговой фирмой Alameda Research, и использовал средства клиентов.

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По данным SEC, FTX привлекла более $1,8 млрд, в том числе $1,1 млрд от около 90 американских инвесторов, в рамках «организованной схемы обмана инвесторов», купивших акции, будучи уверенными, что FTX имеет соответствующий контроль.

Крах FTX

Криптобиржа FTX, которая еще в начале 2022 года оценивалась в $32 млрд, потерпела крах в начале ноября. Ее основатель Сэм Бенкман-Фрид 11 ноября ушел с поста руководителя биржи, а его место занял Джон Джей Рэй, специалист по реструктуризации, занимавшийся делами о банкротстве Enron и Nortel Networks.

Источники Reuters сообщали, что Бенкман-Фрид тайно перечислил $10 млрд клиентских средств из FTX в Alameda Research, после чего значительная часть суммы исчезла. Один из собеседников оценил потери в $1,7 млрд, другой — в $1−2 млрд.

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Сам Бенкман-Фрид отрицал тайные переводы. FTX сообщала, что приступила к проверке. Через день после краха FTX столкнулась с кибератакой. Хакеры украли токены на сумму свыше $600 млн, пишет CoinDesk.

Источник: МинФин