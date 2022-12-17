Укрпочта получит 4,5 миллиона евро гранта от ЕБРР на спутниковый интернет и генераторы

Европейский банк реконструкции и развития одобрил грант в размере 4,5 миллиона евро для Укрпочты для поддержки доступа в интернет в отделенных населенных пунктах Украины. Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Грант, привлекаемый из Специального фонда акционеров банка, поддержит национальный почтовый оператор в приобретении устройств для спутникового интернета и генераторов для обеспечения надежного интернет-соединения и мобильных точек зарядки.

За средства планируют закупить такое оборудование для 1700 почтовых отделений более чем в 450 городах и поселках.

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«Укрпочта дополнит 4,5 млн евро ЕБРР дополнительными 1,5 млн евро собственных средств для этого проекта, чтобы приобрести дополнительное оборудование, в том числе отопительные печи, Wi-Fi роутеры и осветительное оборудование», — добавили в ЕБРР.

Источник: МинФин