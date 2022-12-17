Финансы

Укрпочта получит 4,5 миллиона евро гранта от ЕБРР на спутниковый интернет и генераторы

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 17 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения

Европейский банк реконструкции и развития одобрил грант в размере 4,5 миллиона евро для Укрпочты для поддержки доступа в интернет в отделенных населенных пунктах Украины. Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

Фото: pixabay.com

Материалы по теме

0

► Подписывайтесь на страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Грант, привлекаемый из Специального фонда акционеров банка, поддержит национальный почтовый оператор в приобретении устройств для спутникового интернета и генераторов для обеспечения надежного интернет-соединения и мобильных точек зарядки.

За средства планируют закупить такое оборудование для 1700 почтовых отделений более чем в 450 городах и поселках.

Читайте также: Google предоставит $2 миллиона гранта и своих специалистов на развитие цифрового образования в Украине

«Укрпочта дополнит 4,5 млн евро ЕБРР дополнительными 1,5 млн евро собственных средств для этого проекта, чтобы приобрести дополнительное оборудование, в том числе отопительные печи, Wi-Fi роутеры и осветительное оборудование», — добавили в ЕБРР.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 17 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Саммит ЕС одобрил выделение Украине 18 млрд евро

24 часа ago

Газпром за год сократил добычу газа на 19,6% и экспорт на 45%

1 день ago

Курс валют на вечер 15 декабря: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

1 день ago

НБУ выпускает в обращение новые банкноты номиналом в 100 гривен

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button