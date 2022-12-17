KfW предоставит Укрэнерго 32,5 миллиона евро на модернизацию сети электропередачи

Кредитное учреждение для восстановления (KfW) предоставит Укрэнерго 32,5 млн. евро кредитных средств под государственную гарантию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины по результатам встречи министра финансов Сергея Марченко с чрезвычайным и полномочным послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен.

Фото: pixabay.com

0

► Подписывайтесь на «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Финансирование будет направлено на модернизацию и автоматизацию восьми подстанций Юго-Западной части Украины, внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами и превращение их в высокотехнологичные автоматизированные объекты, соответствующие ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity — европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии).

Читайте также: Украина получила от Франции 100 миллионов евро кредита на льготных условиях

Отсрочка долга

В рамках встречи также было подписано соглашение об отсрочке долга между правительством Украины и KfW.

Согласно достигнутым договоренностям по урегулированию вопроса платежей, погашение долга Украины по привлеченным кредитам KfW в рамках четырех действующих проектов переносится с 2022—2023 на 2027−2031 годы.

Источник: МинФин