В Киеве поезда метрополитена сегодня не будут курсировать до конца дня — КГГА

В связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда метрополитена сегодня до конца дня не будут курсировать. Об этом сообщает КГГА.

Фото: facebook.com/kyivmetro

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В то же время подземные станции будут работать в режиме укрытия.

«Для передвижения по городу просим воспользоваться наземным общественным транспортом. Сегодня в городе курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным», — говорится в сообщении.

Завтра в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метрополитена.

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«Частным перевозчикам Киева предоставлено поручение обеспечить усиленный выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, которые дублируют электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай», — добавили в КГГА.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин