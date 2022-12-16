Финансы

США готовят новый пакет военной помощи для Украины. Обещают больше средств ПВО

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 16 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

США готовят следующий пакет военной помощи для Украины. Ожидается, что он будет включать в себя больше средств противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

Фото: volynnews.com

Материалы по теме

0

► Подписывайтесь на «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

«Как вы видели в предыдущих пакетах, я думаю, вы можете ожидать, что в этом вы увидите дополнительные возможности противовоздушной обороны», — сказал Кирби.

Читайте также: Украина получила от США первое оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что Сенат поддержал проект оборонного бюджета США на 2023 год на $847,3 млрд, из которых $800 млн предусмотрено на дополнительную помощь Украине для усиления безопасности.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 16 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

НБУ выпускает в обращение новые банкноты номиналом в 100 гривен

22 часа ago

Украине нужно 2 млрд кубометров газа и электроэнергии на 800 миллионов евро.

1 день ago

США ввели санкции против одного из самых богатых людей РФ, дочки «ВТБ» и «Росбанка»

1 день ago

Главное за четверг: Ставки ФРС и ЕЦБ, инвестиции во время войны и проблемы с выделением 18 млрд евро

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button