США готовят новый пакет военной помощи для Украины. Обещают больше средств ПВО
США готовят следующий пакет военной помощи для Украины. Ожидается, что он будет включать в себя больше средств противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.
Фото: volynnews.com
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«Как вы видели в предыдущих пакетах, я думаю, вы можете ожидать, что в этом вы увидите дополнительные возможности противовоздушной обороны», — сказал Кирби.
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Напомним
Ранее Минфин писал о том, что Сенат поддержал проект оборонного бюджета США на 2023 год на $847,3 млрд, из которых $800 млн предусмотрено на дополнительную помощь Украине для усиления безопасности.
Источник: МинФин