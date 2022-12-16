США готовят новый пакет военной помощи для Украины. Обещают больше средств ПВО

США готовят следующий пакет военной помощи для Украины. Ожидается, что он будет включать в себя больше средств противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

Фото: volynnews.com

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«Как вы видели в предыдущих пакетах, я думаю, вы можете ожидать, что в этом вы увидите дополнительные возможности противовоздушной обороны», — сказал Кирби.

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Напомним

Ранее Минфин писал о том, что Сенат поддержал проект оборонного бюджета США на 2023 год на $847,3 млрд, из которых $800 млн предусмотрено на дополнительную помощь Украине для усиления безопасности.

Источник: МинФин