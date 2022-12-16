Саммит ЕС одобрил выделение Украине 18 млрд евро

Европейский союз в четверг, 15 декабря, согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции.

Фото: pixabay.com

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«Мы одобрили программу помощи Украине на сумму 18 млрд евро. ЕС придерживается своего слова», — сказал Мишель.

Сумма будет передана Украине в течение 2023 года, подобно тому, как были выделены средства в 2022 году — в розницу и кредиты по льготным условиям выплаты.

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что, по данным Politico, Польша в среду вечером отказалась поддержать пакетное соглашение о выделении 18 млрд евро помощи Европейского Союза для Украины, а также два решения относительно Венгрии из-за опасений по поводу отдельного плана минимальной ставки корпоративного налога.

Отметим, что дипломатический советник президента Украины Владимир Зеленский и заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква подтвердил, что на саммите лидеров ЕС 15 декабря был разблокирован вопрос выплаты Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи 2023 года.

Источник: МинФин