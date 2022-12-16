Россия отступила от намерений не продавать нефть по предельной цене

Российскую нефть начали везти в Индию на танкерах, застрахованные западными компаниями, что может быть первым сигналом о том, что Москва отступила от своих начальных угроз не продавать нефть по предельной цене, установленной G7. Об этом сообщает Financial Times.

Фото: pixabay.com

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Согласно введенной странами G7 предельной цене, покупатели российской нефти могут использовать брокерские и страховые услуги западных агентов только при условии, что эта нефть покупается не дороже $60 за баррель.

Издание проанализировало данные о поставках от компании Kpler, из которых следует, что после 5 декабря российскую сырую нефть загрузили минимум на семь танкеров, застрахованные западными компаниями. В них включены только суда, по которым есть уверенность, что эта нефть не из Казахстана. Также издание проверило, что у всех танкеров есть западное страхование.

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В общей сложности эти семь танкеров перевозят около 5 млн баррелей сырой нефти и указали точкой прибытия в Индию, которая после 24 февраля стала одним из крупнейших покупателей российской нефти.

Сингапурский оператор одного из танкеров в комментарии сообщил, что имеет заверения от партнеров, что данный груз отвечает требованиям по предельной цене на нефть. Владельцы остальных шести не предоставили комментариев.

Напомним

Кремль ранее заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, выполняющим условия предельного ограничения цены на газ. При этом в России заявляли, что большинство нефти и так продается по цене, равной предельной или ниже.

Источник: МинФин