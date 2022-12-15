У Зеленского рассказали, когда все области выйдут на плановые отключения света

Ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе улучшилась, в большинстве регионов удалось восстановить график плановых отключений электроэнергии. В ближайшие дни планируется выход на плановые отключения во всех регионах. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: pixabay.com

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«Если говорить о ситуации в энергосистеме в целом, на этой неделе она немного улучшилась, нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений. И это в первую очередь, что мы требуем от облэнерго и областей: чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения. Сегодня аварийные отключения применялись только в нескольких областях. Но в ближайшие дни мы хотим выйти на плановые отключения во всех регионах», — сказал Тимошенко.

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что, по словам гендиректора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко, в Украине заработали дополнительные мощности генерации электроэнергии. Благодаря этому росту света станет больше.

Источник: МинФин