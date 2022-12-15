Финансы

В «Дие» обновили COVID-сертификаты: теперь можно сгенерировать документ о новой дозе вакцины

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 15 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

В «Дие» обновили COVID-сертификаты. Теперь в приложении можно сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Фото: slovoidilo.ua

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Чтобы обновить сертификат, нужно:

  • зайти в приложение,
  • нажать Услуги,
  • выбрать COVID-сертификаты,
  • кликнуть Получить.
  • Через несколько минут сертификат появится среди документов. Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей.

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что в «Дие» стартовал бета-тест новой услуги для ФОП — получение онлайн выписка из единого государственного реестра.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 15 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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