В «Дие» обновили COVID-сертификаты: теперь можно сгенерировать документ о новой дозе вакцины

В «Дие» обновили COVID-сертификаты. Теперь в приложении можно сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Фото: slovoidilo.ua

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Чтобы обновить сертификат, нужно:

зайти в приложение,

нажать Услуги,

выбрать COVID-сертификаты,

кликнуть Получить.

Через несколько минут сертификат появится среди документов. Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей.

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что в «Дие» стартовал бета-тест новой услуги для ФОП — получение онлайн выписка из единого государственного реестра.

Источник: МинФин