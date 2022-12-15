Финансы
В «Дие» обновили COVID-сертификаты: теперь можно сгенерировать документ о новой дозе вакцины
В «Дие» обновили COVID-сертификаты. Теперь в приложении можно сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Фото: slovoidilo.ua
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Чтобы обновить сертификат, нужно:
- зайти в приложение,
- нажать Услуги,
- выбрать COVID-сертификаты,
- кликнуть Получить.
- Через несколько минут сертификат появится среди документов. Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей.
Напомним
Ранее Минфин писал о том, что в «Дие» стартовал бета-тест новой услуги для ФОП — получение онлайн выписка из единого государственного реестра.
Источник: МинФин