Курс валют на вечер 9 декабря: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 11 копеек в покупке и продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта Открытие 9 декабря Закрытие 9 декабря Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,64/39,02 38,53/38,91 11/11

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,60−40,10 грн. Евро покупают за 41,05 грн, а продают за 41,82 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,87−40,00, евро — 41,50−41,73 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин