Финансы

Курс валют на вечер 9 декабря: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 9 декабря, 2022
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К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 11 копеек в покупке и продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта

Открытие 9 декабря

Закрытие 9 декабря

Изменения

доллар

36,56/36,93

36,56/36,93

0/0

евро

38,64/39,02

38,53/38,91

11/11

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,60−40,10 грн. Евро покупают за 41,05 грн, а продают за 41,82 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,87−40,00, евро — 41,50−41,73 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 9 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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