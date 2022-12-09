Курс валют на вечер 9 декабря: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 11 копеек в покупке и продаже.
Фото: pixabay.com
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Валюта
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Открытие 9 декабря
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Закрытие 9 декабря
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Изменения
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доллар
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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евро
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38,64/39,02
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38,53/38,91
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11/11
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,60−40,10 грн. Евро покупают за 41,05 грн, а продают за 41,82 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,87−40,00, евро — 41,50−41,73 грн.
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Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин