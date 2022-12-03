В Литве завершается программа обмена наличной гривны на евро

В понедельник, 5 декабря, последний день, когда украинцы в Литве могут обменять наличные гривны на евро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: pixabay.com

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Программа обмена наличной гривны на евро была начата на основе соглашения, заключенного между Национальным банком Украины и Банком Литвы.

«Благодаря программе украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Литве, имели возможность обменять наличную у них наличную гривну на евро в определенных литовских банках для удовлетворения жизненных потребностей», — говорится в сообщении.

Почему завершается программа

Программа завершается из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена.

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В целом по состоянию на 29 ноября 2022 года за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Литве более 400 тыс. грн.

Напомним

Программы обмена уже завершились в Польше (9 сентября 2022), в Германии (30 октября 2022), в Швеции (13 ноября 2022) и Швейцарии (25 ноября 2022).

Источник: МинФин