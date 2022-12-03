Названы супермаркеты, рынки и ТЦ, которые будут работать в Киеве даже во время блэкаута
В случае новых ударов врага по энергообъектам Украины и полному отсутствию электроснабжения в Киеве будут продолжать работать отдельные супермаркеты, рынки и торговые центры. Они будут подключены к генераторам и другим электроисточникам. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
Фото: wikipedia.org
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Подробности
По его словам, уже составлен перечень, с указанием адресов магазинов, рынков и ТРЦ, которые будут продолжать обеспечивать потребности киевлян в продуктах питания, воде, бытовых и промышленных товарах.
Супермаркеты
Адреса супермаркетов можно посмотреть по этой ссылке.
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Рынки
Адреса рынков здесь. Пока в списке три рынка:
- Бессарабский рынок, площадь Бессарабская, 2 (Шевченковский район);
- «Владимирский рынок», улица Антоновича, 115 (Голосеевский район);
- «Ржаной рынок», улица Верхний Вал, 16 (Подольский район).
Торговые центры
Адреса ТЦ можно посмотреть по этой ссылке.
- «River Mall», ул. Днепровская набережная, 10−14;
- «Ретровиль», пр-кт. Правды, 47;
- Sky Mall, пр-кт. Р. Шухевича, 2 Т;
- «Мега Сити», Харьковское шоссе, 19;
- «Атмосфера», Столичное шоссе, 103;
- «All», ул. Академика Заболотного, 37;
- «Lavina Mall», ул. Берковецкая, 6-Д;
- «Гулливер», пл. Спортивная, 1-А;
- «Космомультимол», ул. Вадима Гетьмана, 6;
- «Смарт Плаза Оболонь», ул. Левко Лукьяненко, 19 (бывшая Маршала Тимошенко);
- «Аркадия», Днепровская набережная, 33;
- «New Way», ул. Аритектора Вербицкого, 1-А;
- «Базар на Лесной», ул. Попудренко, 65
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Отмечается, что график работы торговых сетей, магазинов, рынков в условиях отсутствия электроснабжения может быть сокращен.
Источник: МинФин