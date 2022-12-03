Названы супермаркеты, рынки и ТЦ, которые будут работать в Киеве даже во время блэкаута

В случае новых ударов врага по энергообъектам Украины и полному отсутствию электроснабжения в Киеве будут продолжать работать отдельные супермаркеты, рынки и торговые центры. Они будут подключены к генераторам и другим электроисточникам. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Фото: wikipedia.org

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Подробности

По его словам, уже составлен перечень, с указанием адресов магазинов, рынков и ТРЦ, которые будут продолжать обеспечивать потребности киевлян в продуктах питания, воде, бытовых и промышленных товарах.

Супермаркеты

Адреса супермаркетов можно посмотреть по этой ссылке.

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Рынки

Адреса рынков здесь. Пока в списке три рынка:

Бессарабский рынок, площадь Бессарабская, 2 (Шевченковский район);

«Владимирский рынок», улица Антоновича, 115 (Голосеевский район);

«Ржаной рынок», улица Верхний Вал, 16 (Подольский район).

Торговые центры

Адреса ТЦ можно посмотреть по этой ссылке.

«River Mall», ул. Днепровская набережная, 10−14;

«Ретровиль», пр-кт. Правды, 47;

Sky Mall, пр-кт. Р. Шухевича, 2 Т;

«Мега Сити», Харьковское шоссе, 19;

«Атмосфера», Столичное шоссе, 103;

«All», ул. Академика Заболотного, 37;

«Lavina Mall», ул. Берковецкая, 6-Д;

«Гулливер», пл. Спортивная, 1-А;

«Космомультимол», ул. Вадима Гетьмана, 6;

«Смарт Плаза Оболонь», ул. Левко Лукьяненко, 19 (бывшая Маршала Тимошенко);

«Аркадия», Днепровская набережная, 33;

«New Way», ул. Аритектора Вербицкого, 1-А;

«Базар на Лесной», ул. Попудренко, 65

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Отмечается, что график работы торговых сетей, магазинов, рынков в условиях отсутствия электроснабжения может быть сокращен.

Источник: МинФин