Финансы

Названы супермаркеты, рынки и ТЦ, которые будут работать в Киеве даже во время блэкаута

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 3 декабря, 2022
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В случае новых ударов врага по энергообъектам Украины и полному отсутствию электроснабжения в Киеве будут продолжать работать отдельные супермаркеты, рынки и торговые центры. Они будут подключены к генераторам и другим электроисточникам. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Фото: wikipedia.org

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Подробности

По его словам, уже составлен перечень, с указанием адресов магазинов, рынков и ТРЦ, которые будут продолжать обеспечивать потребности киевлян в продуктах питания, воде, бытовых и промышленных товарах.

Супермаркеты

Адреса супермаркетов можно посмотреть по этой ссылке.

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Рынки

Адреса рынков здесь. Пока в списке три рынка:

  • Бессарабский рынок, площадь Бессарабская, 2 (Шевченковский район);
  • «Владимирский рынок», улица Антоновича, 115 (Голосеевский район);
  • «Ржаной рынок», улица Верхний Вал, 16 (Подольский район).

Торговые центры

Адреса ТЦ можно посмотреть по этой ссылке.

  • «River Mall», ул. Днепровская набережная, 10−14;
  • «Ретровиль», пр-кт. Правды, 47;
  • Sky Mall, пр-кт. Р. Шухевича, 2 Т;
  • «Мега Сити», Харьковское шоссе, 19;
  • «Атмосфера», Столичное шоссе, 103;
  • «All», ул. Академика Заболотного, 37;
  • «Lavina Mall», ул. Берковецкая, 6-Д;
  • «Гулливер», пл. Спортивная, 1-А;
  • «Космомультимол», ул. Вадима Гетьмана, 6;
  • «Смарт Плаза Оболонь», ул. Левко Лукьяненко, 19 (бывшая Маршала Тимошенко);
  • «Аркадия», Днепровская набережная, 33;
  • «New Way», ул. Аритектора Вербицкого, 1-А;
  • «Базар на Лесной», ул. Попудренко, 65

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Отмечается, что график работы торговых сетей, магазинов, рынков в условиях отсутствия электроснабжения может быть сокращен.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 3 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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