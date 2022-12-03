Доля неработающих кредитов в банковском секторе выросла до 35,6%

По состоянию на 1 ноября доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила 35,6% по сравнению с 33,6% на 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: finbalance.com.ua

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Объем неработающих кредитов в октябре вырос на 18,4 млрд грн.

Напомним

«Минфин» писал о том, что доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 октября составила 33,6% по сравнению с 30,8% на 1 сентября.

Что повлияло на рост NPL

Последствия российской агрессии — потеря доходов, разрушение активов и залогового имущества, ухудшение платежеспособности заемщиков — негативно влияют на качество кредитного портфеля, приводят к росту потерь от кредитного риска и приводят к дальнейшему росту доли NPL.

Поскольку банкам разрешено проводить гибкие реструктуризации для поддержки должников, уровень NPL не будет расти так быстро, как могло быть при других условиях.

Такие реструктуризации будут позволять ряду должников пережить трудные времена и вернуться к своевременному обслуживанию кредитов.

Ожидание НБУ

Существенные потери от ухудшения качества кредитов будут снижать капитал банков. Национальный банк оценивает не менее чем в более чем 20% потенциальных потерь стоимости кредитного портфеля.

Завышенные кредитные опасности отражены в резервах банков. Национальный банк вместе с банками работает над сохранением устойчивости банковской системы и после признания и корректного отражения банками потерь предоставит финучреждениям достаточно времени для восстановления капитала.

Источник: МинФин