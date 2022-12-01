Нацбанк рассмотрит влияние блэкаута на экономику на следующей неделе — Пышный

Влияние российских обстрелов может быть значительно более мощным, чем прогнозировал Нацбанк. Комитет по монетарной политике будет рассматривать оценки влияния блэкаутов на украинскую экономику уже на следующей неделе. Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил в интервью Forbes.

Фото: wikipedia.org

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Отвечая на вопрос, как обстрелы повлияли на экономическую активность, Пышный отметил, что в базовом сценарии макропрогноза НБУ учитывал риск, что в результате активизации обстрелов могут быть недоступны до 40% генерирующих мощностей.

В то же время регулятор предполагал, что доступ к энергоснабжению удастся достаточно быстро восстанавливать.

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«Изменение ситуации после обстрелов 23 ноября было довольно драматичным. Учитывая риски дальнейших ударов, влияние может оказаться значительно более мощным, чем мы закладывали в прогнозе. В январе мы опубликуем обновленные цифры макропрогноза с учетом этих факторов. Однако будем рассматривать оценки влияния блэкаутов на украинскую экономику уже на следующей неделе на заседании КМП (Комитета по монетарной политике)», — заявил Пышный.

Источник: МинФин